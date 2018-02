26/2: Una medalla per a Trapero

HI HA DUES MANERES d’entendre la funció de la policia. Imaginem (per fer servir un exemple innocu) que hi ha un cotxe mal aparcat però que no dificulta el trànsit. Hi ha una concepció de la feina de la policia que passaria per multar, si escau, el cotxe que infringeix les normes, sense tocar-lo. Hi ha una altra concepció de la policia que envia la grua per treure el cotxe, provocant així una cua infinitament més gran de la que provocava la infracció. Que es noti i que quedi clar qui mana. Quan em trobo amb una actuació del segon tipus, em poso molt nerviós. Figura que la normativa i la feina de la policia tenen per objectiu que el trànsit sigui més fluid i més segur. Quan l’acció de la policia fa el trànsit més embussat, més incòmode i més insegur, el remei resulta pitjor que la malaltia. Si això passa amb un embús de trànsit, què passarà si parlem de reprimir amb violència, de fer mal a la gent. Sentint de què s’acusa el major Trapero per l’actuació dels Mossos l’1-O, els qui creuen que la feina de la policia és demostrar qui mana l’imputen i en demanen una fiança. Els qui creiem que la funció de la policia és preservar el bé major de la convivència i la seguretat ciutadana, amb el mateix relat li posaríem una medalla.