1 de gener Tranquil any nou

TRANQUIL NO HO SERÀ. No ho pot ser. Els problemes que teníem damunt la taula -polítics, socials, ambientals, humanitaris- no s’han resolt de cop i volta, i en alguns casos s’han agreujat. Per tant, si la causa de les efervescències es manté, l’efervescència també es mantindrà. Però, si ens centrem en la qüestió catalana, seria desitjable i positiu que l’any que comença no reprodueixi la tensió, l’angoixa i la crispació de l’any que se’n va. Seria desitjable un any en què es rebaixés la tensió i es trobés un canal pacífic, democràtic i participatiu per resoldre les grans qüestions de fons. Que es pugui constituir un nou Govern segons els resultats de les eleccions, sense exclusions. Que surtin de la presó els que encara hi són i s’aturi una onada repressiva -a efectes retroactius!- que és una de les formes més doloroses de mantenir les ferides obertes. Que el Govern pugui governar, sense renunciar a cap dels objectius, però trobant les formes i els ritmes que més bé permetin madurar les coses tant de cara endins com de cara enfora. Que s’obri alguna via de diàleg que permeti rebaixar la polarització. No són, crec jo, tan sols bons desitjos nadalencs i ensucrats. Són també desitjos estratègics de qui creu que el temps ens va a favor.