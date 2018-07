2/7: Morenés

ÉS INEVITABLE I NECESSARI que el nou govern espanyol rellevi l’ambaixador a Washington, Pedro Morenés. I no tan sols per la seva actuació davant la presència catalana al Festival Smithsonian: això és més el símptoma que la causa. El problema és que la diplomàcia espanyola està tan fortament polititzada, i en el sentit més partidista del terme, que quan canvia el govern, ha de canviar uns quants ambaixadors significatius. Morenés té un perfil absolutament polític. I, per tant, va fer a l’Smithsonian un discurs polític, que portava escrit de casa, que és el que volia fer i no el que li tocava fer. Encara sort que el president Torra l’havia fet abans també polític, i així van quedar les dues versions, tot i que l’episodi resultés lamentable. Crec que la diplomàcia, com tota la política exterior, no hauria de canviar com un mitjó quan canvia un govern, hauria de ser estable, no subjecta als sotracs de la política de partit, sinó consensuada i professional, més neutra. No pot ser que el nou govern hi posi els seus, perquè és el que ja havia fet abans el govern anterior. Llavors, discursos i actituds com els de Morenés, polítics de part, no hi caben. L’han de destituir, amb urgència. I no en poden posar un altre d’igual (però dels altres).