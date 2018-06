1/7: El VAR de la història

HI HA OPINIONS, interpretacions i fets. Les opinions són lliures. Les interpretacions poden ser variades, contradictòries. Els fets, previs a les interpretacions i a les opinions, són com són i només d’una manera. Poden tenir interpretacions diverses, però els fets són en ells mateixos inequívocs, es poden determinar si tenim la manera precisa d’observar-los: és dins o fora, abans o després, veritat o mentida. La més gran virtut del documental sobre el 20-S que va passar TV3 amb gran èxit és que mostrava fets. I que els fets que mostrava desmentien aspectes de la narració en què es fonamenten els relats judicials. No era un documental d’opinions, tot i que n’hi havia. No era només una proposta d’interpretació. Era sobretot la presentació de fets, per la via de les imatges, que permetia establir amb claredat què és veritat i què és mentida. És el mateix principi que el VAR en el futbol: si l’ha tocat o no amb la mà, si està més o menys avançat que el defensa, són coses que les imatges poden establir amb precisió. I a partir d’aquí, interpretem. El documental va fer de VAR de la història i de la política: va fixar els fets. I va desemmascarar els errors i les mentides. La diferència és que, al futbol, els àrbitres fan cas del VAR.