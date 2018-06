25/6: Vallecas és Arenys?

AQUEST CAP DE SETMANA s’ha fet a Vallecas una consulta popular sobre la monarquia. El resultat no és gaire espectacular: hi han participat al voltant de vuit mil persones, que en la immensa majoria han votat a favor del dret a decidir la forma d’estat i per la república. Pot ser una anècdota, doncs. O no. Quan a Arenys de Munt es va fer la primera de les consultes populars sobre la independència, molta gent s’ho va prendre com una broma. Com ara es prenen això de Vallecas. I a Arenys es va posar a rodar una bola de neu que es va anar fent grossa i que s’ha convertit en una de les principals qüestions de la política europea. Passarà el mateix a Vallecas? Depèn. Passarà si connecta amb un corrent de fons invisible, com va passar a partir d’Arenys de Munt. Diria que l’independentisme era llavors més madur a Catalunya del que ho és avui el republicanisme a Espanya. I precisament la monarquia s’ha parapetat en la seva encarnació política de la unitat d’Espanya i en el seu combat contra l’independentisme català. Però les boles de neu són imprevisibles. Els corrents subterranis existeixen. Des de la superfície sembla que no hi hagi res (i de vegades s’oculta el que hi ha). Però si perfores en el lloc adequat i en el moment adequat, en pot sortir petroli.