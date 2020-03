9 /3: No són lampedusians

L’ESTABLISHMENT espanyol no és lampedusià. Ben al contrari. A Il Gattopardo, Lampedusa fa dir a un personatge -Tancredi, Alain Delon a la pel·lícula- que “si volem que tot quedi com és cal que tot canviï”. A partir d’això, s’ha definit com a lampedusiana l’estratègia conservadora de canviar algunes coses per aconseguir que les essencials restin iguals. Però en la frase de Tancredi hi ha implícit un advertiment: ves que si no canviem res, potser ens acabarem trobant que tot canvia. Sobretot el que considerem essencial. Si no ets capaç de pactes, renúncies o transformacions en alguna cosa, pot ser que ho acabis perdent tot. És en aquest sentit que l’establishment espanyol no és lampedusià en absolut. La seva reacció davant de les crisis ha estat la contrària de la de Tancredi. L’establishment polític i mediàtic ha respost no canviant res, no acceptant res, segur de la seva força. No es mouen ni un centímetre. Ha passat amb la crisi independentista catalana. I està passant amb la crisi oberta ara sobre la monarquia, que se’ls farà gran. Pilot automàtic i fer-ho tot com sempre. Callant, fent com si sentissin ploure, no tocant ni una coma. Tancredi -i Lampedusa- es posarien les mans al cap. No canviar res pot fer-ho canviar tot.