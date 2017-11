El masclisme que degrada una professió

Samardo Samuels és un bocamoll. Durant la pretemporada amb el Reial Betis Energía Plus va utilitzar les xarxes socials per criticar l’aleshores entrenador de l’equip andalús, Alejandro Martínez. Uns mesos després el jamaicà l’ha tornat a fer grossa al Partizan. “Normalment no concedeixo entrevistes a dones, ja ho sabeu”, va escriure en un missatge en què també va acusar el tècnic de fer-lo jugar poca estona. El club el va suspendre, però el càstig no va servir perquè el jugador fes autocrítica. “Instagram dona veu als idiotes”, va deixar anar el pivot, que va qualificar la situació de divertida.

Tot i que resulti inversemblant, el masclisme extrem continua viu en l’esport professional. A principis del mes passat, Cam Newton, el quarterback dels Carolina Panthers, va esclatar a riure quan una periodista del Charlotte Observer li va fer una pregunta. “És divertit sentir una dona parlant d’estratègies”, va contestar el jugador després d’escoltar la pregunta tècnica. Tant la NFL com diferents associacions de periodistes van renyar l’esportista. “Estava fent la meva feina i li vaig preguntar sobre un dels seus receptors, però vaig quedar consternada per la seva resposta, amb la qual no només em va menysprear a mi, sinó totes les dones que abans que jo feien feines semblants a la meva”, va explicar la reportera. Quan va veure la dimensió de l’escàndol, el jugador va qualificar els seus comentaris “d’extremadament degradants i irrespectuosos”.

Aquesta plaga no és monopoli de cap esport. El tenista Maxime Hamou va ser expulsat del Roland Garros pel seu comportament inadequat amb una periodista, a la qual va assetjar en el transcurs d’una entrevista. El francès va abraçar la professional d’Eurosport i va començar a fer-li petons al coll, fins al punt que no la deixava marxar. L’escena va ser emesa en directe. Tot i que el seu entrenador va intentar exculpar-lo per la seva joventut, l’esportista va demanar perdó amb la boca petita a través de les xarxes socials.

Un cas menys conegut és el d’Andrea Closa, una periodista peruana que va denunciar el comportament dels seus companys de professió, que van arribar a gravar en vídeo el seu cul mentre assistia a un entrenament. Les imatges (i els comentaris que les acompanyaven) van provocar que el diari Líbero acomiadés el responsable de la seva emissió, però la cosa no es va acabar aquí. “Un jugador em va prometre una entrevista si anava sola a la seva habitació, sense fotògraf”, va alertar la redactora, cansada d’haver de lluitar contra aquestes actuacions anacròniques que cal seguir combatent entre tots.