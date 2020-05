16/5: Un 2 de Mayo

A Madrid, un cert nombre de ciutadans s’han manifestat contra el govern espanyol exhibint banderes espanyoles. És a dir, les banderes dels manifestants són les mateixes que les d’aquells contra els qui es manifesten. A algú que s’ho miri de lluny li semblarà ben pintoresc, però aquí no sorprèn gens. Les manifestacions, promogudes i aplaudides per partits i institucions de la dreta extrema, participen d’una concepció política que té les seves arrels llunyanes en l’alçament del poble de Madrid el 2 de maig del 1808 –una data que commemorada amb la festa de la comunitat–, que alguns historiadors situen com el naixement de la nació espanyola moderna. L’alçament del 2 de maig era patriòtic, però també ideològic. Contra els francesos, però també contra els afrancesats, contra els espanyols d’ideologia reformista i il·lustrada. L’aixecament de l’Espanya de veritat contra la no Espanya. A partir de llavors, la identificació entre el patriotisme espanyol i unes opcions ideològiques concretes i extremes ha travessat la història, sovint de manera dramàtica. En aquest maig del 2020, una manifestació ideològica partidista contra un govern concret agafa la simbologia d’una manifestació patriòtica. Banderes espanyoles contra el govern espanyol. Com un 2 de Mayo d’estar per casa.