Els 15 minuts de glòria de Jasper Cillessen

Tothom hauria de gaudir algun cop a a la vida de 15 minuts de fama, deia Andy Warhol, des de la comoditat de ser ja una persona famosa cada dia de la seva vida. Jasper Cillessen ja és famós, però de tant en tant, gaudeix de 15 minuts de protagonisme a un club, el Barça, tant exigent, que futbolistes internacionals a les seves seleccions són secundaris oblidats. No és fàcil viure a l’ombra de Messi, Suárez o Ter Stegen. I encara menys fàcil si ets porter. Un jugador de camp pot inventar-se de nou canviant de posició, com Sergi Roberto. En el cas del porter, no.

No és fàcil ser Jasper Cillessen. Trobar-te sempre a un pam de la glòria. A pocs metres de ser titular a la porteria del Barça, però condemnat a ser suplent fins que Ter Stegen cometi errades, es lesioni o arribi la copa. I en aquests partits, sempre acaba gaudint dels seus 15 minuts de protagonisme. Poc més, després toca parlar de qui fa gols. Però ell els evita. L’holandès s’ha convertit en un especialista, compartint destí amb aquelles professions en què cal entrenar poc, però tens pocs dies per demostrar el teu talent, com un especialista en desactivar explosius o aquells que rescaten balenes que queden atrapades a la sorra. Cillessen només té la copa per treure pit, per sentir-se important. Pocs partits, al final de temporada. Excepcions. Si un futbolista només treballés quan juga, ell treballaria menys que un membre de la Casa Reial. Però no és així. Darrere de cada partit hi ha molta feina.

Cillessen ha aprofitat la copa per recordar al món que vol lluitar per ser titular on sigui. Ja ho faci vestit de taronja o de blaugrana. La seva aturada al primer temps va ser magnífica, felina, però encara millor va ser aturar el penal de Banega, ja que Cillessen, un home especial, era un porter que no dominava una de les arts per les quals es jutja els porters: aturar penals. De fet, no n’havia aturat mai cap, però amb la seva intervenció va demostrar que quan la gent no parla d’ell, quan ningú el recorda, ell aprofita cada entrenament per millorar. Mentre altres jugadors s’enduien les fotografies i els titulars, ell ha millorat en els penals per tenir els seus 15 minuts de protagonisme.