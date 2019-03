El mòbil pot més que la parella. I que el futbol

MAI QUE SE SENTI menystingut perquè la seva parella no pot resistir la temptació de mirar la pantalla del mòbil mentre està parlant amb vostè, comenci a pensar que aquesta pot ser una batalla perduda perquè n’hi ha que fins i tot estan deixant de mirar el futbol per anar-se’n amb el mòbil. Vaja, que amb vostè no hi ha res personal (bé, potser sí, però en tot cas no exclusiu). I no em refereixo només als que tenen la tele engegada a casa i en comptes de mirar el partit miren el mòbil, sinó als que paguen un abonament, van al camp i es perden un gol perquè estaven contestant un whatsapp o penjant a l’Insta una selfie de “Jo i el Barça”. Donar una ullada a les graderies del Camp Nou i captar infidels al joc amb el cap abaixat i el rostre il·luminat és ben curiós. Em pregunto si quan mirin e-sports també miraran el mòbil.