Benvolgut Ferran Monegal

Dissabte a la nit, benvolgut Ferran, feies la teva secció televisiva a La Sexta noche. Vas criticar els serveis informatius de TV3 pel tractament que van fer dels missatges interceptats pel programa d’Ana Rosa Quintana. Remarcaves que mentre totes les altres cadenes havien obert ensenyant “ un móvil, una pantalla y una cámara de televisión que estaba enfocando los mensajes”, TV3 no ho va fer. Però alerta! El vídeo que vas posar per demostrar-ho et contradeia: La Sexta noticias va obrir amb el titular de la reacció de Puigdemont a Twitter advertint “ Soy humano y a veces dudo ” i no pas mostrant els missatges a Comín. També denunciaves que al TN vespre havien evitat fer referència als missatges interceptats per Telecinco i deies que els espectadors no devien entendre de què se’ls estava parlant. Exclamaves: “ ¿Cómo lo cuentan? ¿Que se ha captado una pantalla de móvil? ¡Nooooo! ¿Hemos visto los mensajes? ¡Nooooo! ¡Abren con la reacción de Puigdemont!”, i mostraves l’inici del TN on Cruanyes afirmava en el titular: “Carles Puigdemont diu que no s’arronsarà ni es farà enrere després que s’hagi fet públic un missatge privat en què admetia el triomf de la Moncloa”. Aaaaah! Alerta! Perquè vas tallar a mitges la frase de Cruanyes. Et vas oblidar del tros que deia: “[...] rebut al telèfon del seu conseller Toni Comín i difós per Telecinco, on deia sentir-se sacrificat pels seus”. Potser el Pepito cantava tan fort des de la gàbia que no ho vas sentir. La notícia, a continuació, el primer que feia era mostrar la reproducció gràfica completa de tots els missatges i explicar el cas, del qual ja s’havia informat durant tot el dia, tant a Els matins com obrint el TN migdia. Per cert, Telecinco no va voler cedir ni vendre a TV3 les imatges de la pantalla de Comín. Tenint en compte que la notícia portava tot el dia rodant, té lògica que en l’edició del vespre es fes avançar el contingut (que no amagava l’origen dels missatges) mostrant la reacció de Puigdemont (igual que va fer La Sexta a les 20 h) en comptes de quedar-se encallats en la notícia de les deu del matí.

També vas criticar que el Polònia disparés contra Ana Rosa i no contra els polítics. Potser no vas veure el programa sencer, en què els independentistes no paraven de tirar-se els plats pel cap i Puigdemont demanava que no li enviessin whatsapps. Vas afirmar, també, que el Polònia gosava riure’s dels Borbons perquè era fàcil fer-ho des de Catalunya però no s’atrevia amb els Pujol. Et recomano, perquè t’agradaran, gags memorables com el musical de la paròdia de Sister act amb la Ferrusola fent de mare superiora, cantant amb el Pujol i els set fills. O l’esquetx Set jutges per a set germans, o la Pujol’s song, on es declara evasor fiscal, o la Rapsòdia convergent o El vuitè fill dels Pujol. El Pep Plaza, que imita el Pujol, te’n donarà més detalls. Benvolgut Ferran Monegal, alerta! Has posat en pràctica allò tan trist del periodisme que diu: no deixis que la veritat t’espatlli una secció a La Sexta.