Bikram, el iogui terrible

A Netflix han estrenat Bikram: Yogi, guru, predator, un documental sobre un guru del món del ioga que es va fer famós als Estats Units als anys noranta. Bikram Choudhury va arribar de l’Índia assegurant que havia curat el president Nixon d’una greu malaltia circulatòria a la cama gràcies al seu mètode. I així es va fer un lloc entre les celebritats de Hollywood. Sobre aquesta presentació tan llaminera va muntar un imperi molt singular: vint-i-sis postures, dos tipus de respiracions i una sala a temperatura màxima, com una sauna. Era el hot ioga, amb què impartia una disciplina motivacional molt cruel: crits, amenaces i jornades inhumanes d’exercici.

Bikram va crear una mena de franquícia amb què es va fer ric instruint els alumnes que es convertirien en professors dels seus centres. Organitzava autèntiques fàbriques de ioga amb uns paisatges esperpèntics: sales de congressos immenses plenes de practicants en banyador que obeïen les seves ordres estrictes en un ambient carregat de suor, pudor i llàgrimes.

El documental relata la seva història des dels seus inicis als Estats Units i fent un breu pas per l'Índia per intentar resseguir uns orígens poc clars. Com que l’ordre és cronològic, ens van posant en context del procés de fascinació que desperta aquest personatge tant als mitjans de comunicació, que són els que el catapulten, com en els milers de devots que es van posar a seguir-lo de manera incondicional. Però el títol ja t’adverteix que el personatge és molt més que un professor de ioga excèntric. Per tant, la gran quantitat d’imatges d’arxiu que vas veient ja et posen en estat d’alerta i entens quin és el context emocional que generava. Bikram és un predador que crea al seu voltant una estructura de còmplices –inclosa la seva dona– i de seguidors ingenus que, fascinats pel que ha aconseguit fer amb els seus cossos i agraïts al mestre per haver-los donat un objectiu, són incapaços de detectar-ne la part més fosca. El professor de ioga acaba fent vida de magnat i la seva feina li garanteix un harem de dones al seu voltant. El documental recull els testimonis no només de les seves víctimes sinó també de les persones a qui, de cop, els cau la bena dels ulls i descobreixen el monstre.

Bikram: Yogi, guru, predator, però, serveix per reflexionar sobre el capitalisme com a màquina que fagocita el món espiritual i les cultures orientals per convertir-les en negoci. I posa en evidència la societat del malestar: persones desorientades que busquen desesperadament un mentor, una idea distorsionada del benestar, un objectiu vital... I com tots aquests elements els enceguen i els fan caure al seu parany. Bikram va haver de fugir dels Estats Units amb sis denúncies de violació i agressió sexual: quatre es van resoldre en contra seva, i les altres dues van quedar pendents. Al final, no us perdeu els rètols per descobrir en quin país, aquest any mateix, el predador sexual ha pogut continuar impartint els seus seminaris a centenars de persones.