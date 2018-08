Disculpa’m el matís, Inés

Dimecres, al 'Telenotícies vespre' de TV3, informaven de l’agressió contra el càmera de Telemadrid en la manifestació de Ciutadans al Parc de la Ciutadella. TV3 va prioritzar la reacció d’Inés Arrimadas, en què, ves per on, carregava contra la mateixa cadena. Criticava que la televisió pública de Catalunya hagués posat en dubte el motiu pel qual s’havia produït l’agressió contra una dona uns dies abans en aquell mateix lloc. La paradoxa era evident: la líder de Ciutadans qüestionava el rigor de TV3, mentre TV3 incloïa les declaracions on la mateixa cadena sortia malparada. És el que té el servei públic: els professionals tenen el deure de recollir les reaccions dels polítics fins i tot quan atempten contra la seva integritat professional sense ni poder defensar-se.

Aquests dies els 'Telenotícies' de TV3, més que posar en dubte el motiu, el que han fet és mantenir la cautela evident que exigia un cas del qual no s'acabava de treure l’aigua clara, sense donar res per fet. Però caldria afegir un matís a les paraules d’Inés Arrimadas. Com explicàvem en aquesta columna dimarts, sí que hi ha hagut una cadena de televisió, i no precisament TV3, que s’ha fet ressò d’una altra versió de l’agressió que s’allunya de les motivacions polítiques. Dilluns la periodista Mayka Navarro explicava al magazín matinal de Telecinco que ella havia pogut parlar amb l’atacant de la dona russa, que li havia negat que fos independentista i que, després d’haver parlat amb persones de Ciutat Vella que el coneixien, havia pogut saber que és un home obsessionat per la netedat dels carrers i que esbronca tot aquell que llença papers o burilles de tabac a terra.

I això, insisteixo, passava a Telecinco.

Hi ha un problema d’instigació pública contra la cadena cada vegada que Ciutadans parla de TV3

On les motivacions són irrefutables és en la segona agressió al Parc de la Ciutadella, en plena manifestació de Ciutadans. Un vídeo esperpèntic ho demostra. Dijous al matí la presentadora d’estiu d''Al rojo vivo', María Llapart, mostrava a l’audiència una funda de càmera de Telemadrid: “¿Ven? Tiene unas cintas y unos velcros que son amarillos. Y también unas gomas que son amarillas. Y cuando la funda está puesta en la cámara puede parecer que esto tiene forma de lazo. Y esto es lo que provocó que algunos manifestantes creyeran que el cámara defendía la libertad de los presos políticos, incluso confundiéndole con un cámara de TV3. Aunque, en cualquier caso, si el cámara fuese de TV3, la agresión tampoco está justificada”. Exercici digne de 'Barri Sèsam'.

En tot cas, on tampoc hi ha cap dubte que existeixen les motivacions polítiques és a l’hora d’estigmatitzar TV3 per part de Ciutadans. Que no es confonguin a 'Al rojo vivo'. No és un problema de gomes grogues a les fundes. És un problema d’instigació pública contra la cadena cada vegada que Ciutadans parla de TV3.