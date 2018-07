'Fast food' i rols de parella

Llucià Ferrer ha tornat a TV3 amb més parelles. Si l’estiu passat van ser ‘Estranyes parelles’ que es trobaven per dinar sense conèixer-se de res, ara toca ‘Rols de parella’, en què els que es reuneixen per menjar mantenen una bona amistat i, si fa no fa, l’expliquen. El programa evidencia el secret per aconseguir un forat a la graella d’estiu: publicitar marques i trobar patrocinadors que ajudin a finançar el programa. Així, si a la tele l'hi fas ben baratet, tens més opcions de sortir per pantalla. Amb el munt de logotips i agraïments que surten al final dels crèdits, no es pot negar que Llucià Ferrer ha sabut enredar el sector de la gastronomia i la restauració, a part de la Diputació i els ajuntaments, a canvi de mostrar paisatges, llocs singulars de la geografia, marques de cava i aigua, etiquetes d’oli i, sobretot, la nova joguina del xef Carles Tejedor. El cuiner aporta al programa el seu 'food truck' i prepara uns ‘rolls’ que veiem anunciats, de fons, a la caixa de la camioneta. Cap rètol és casual.

‘Rols de parella’ fa honor als àpats dels 'food trucks': fàcil, ràpid, vistós i barat. I una mica d’oli refregit

Al primer programa, amb Chenoa i Carlos Latre de convidats, el Llucià, després de conversar amb ella, l’avisa que el xef li portarà un ‘roll’ personalitzat. És el joc de paraules amb el títol del programa i l’anunci subtil del 'fast food' ambulant que prepara el cuiner. Un ‘win-win’ en tota regla per al presentador i el xef que garanteix minuts de pantalla.

Quan s’asseuen tots a menjar a la taula hi ha, ben glaçadet, el recipient per refredar el cava. La marca està impresa a la galleda cromada. El Llucià avisa a tothom que servirà el cava, aixeca bé l’ampolla i pregunta a Carles Tejedor: “I aquest cava lliga bé amb això?” I el xef contesta: “Aquest cava és collonut per menjar amb els musclos...” I el presentador insisteix: “Serveix una mica per fer l’aperitiu?” I l’altre respon. “I tant, va molt bé amb els aperitius i el primer plat”. No van dir la marca, però el nom hi era perquè es veiés bé.

A nivell de fotografia i color, tot s’ajusta a l’esperit estètic dels anuncis de cervesa d’estiu: la imatge subtilment cremada i lluminosa i cançons boniques que sonen sobre plans detallats i bucòlics del paisatge: unes floretes, un caminet, la sorra de la platja, una taula parada a l’aire lliure...

Les entrevistes entren dins dels estàndards. En la conversa del Llucià amb Chenoa, el gran moment va arribar amb la paradoxa de la cobra. Quan la va tenir asseguda a taula, li diu: “Ja veus que no t’he tret el tema de la cobra, eh....” Una manera exquisida de destacar la teva elegància: remarcar que no dius allò que podries dir per acabar-ho recordant.

‘Rols de parella’ fa honor als àpats dels 'food trucks': fàcil, ràpid, vistós i barat. I una mica d’oli refregit. No t’ho menjaries cada dia ni és gaire bo, però si t’ho trobes ho tastes. Ara, un cop marxa la furgoneta, no hi penses mai més. Bé, potser notes una mica de cremor d’estómac...