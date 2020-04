Préstecs, pizzes i píndoles contra el restrenyiment

Una de les primeres seqüeles de l’estat d’alarma i el confinament de la població es va fer evident de seguida a la televisió. Les marques anunciants van canviar radicalment. Han desaparegut gairebé del tot els anuncis de cotxes i de productes de bellesa i cosmètica. Ni rastre de perfums, maquillatges, màscara de pestanyes, laques i gomines. Però encara són més reveladors els productes que han guanyat protagonisme, de manera molt més insistent i en les franges horàries més populars. Les cases de préstecs i els anuncis de crèdits bancaris estan atapeint, sobretot, les graelles matinals. Companyies elèctriques també han corregut a renovar els seus anuncis, donant facilitats per fraccionar el pagament de les factures. Les empreses d’assegurances anuncien tarifes més econòmiques, i les de seguretat i alarmes aprofiten que som tots a casa per recordar-nos com és d’important tenir protegida la llar. Marques de lleixiu i detergents no paren de reiterar les seves virtuts desinfectants. Les grans cadenes de supermercats anuncien tota mena d’ofertes per carregar el carro. Els anuncis d’alimentació se centren, sobretot, en els capricis del menjar porqueria, especialment pastisseria, embotits processats i envasats, lactis i productes carregats d’hidrats de carboni i de sucre. Molta pizza i molt menjar preparat. Per compensar-ho, la indústria farmacèutica ha optat per continuar afavorint l’automedicació i reforçar la publicitat de píndoles contra el restrenyiment, per combatre l’ansietat i l’insomni i suplements vitamínics per reforçar les defenses i l’abatiment. De tant en tant, encara apareix també algun xarop per a la tos pensant en aquells que es resistiran a trucar al metge. Les pomades per a les picors i la candidiasi vaginal es mantenen com sempre al peu del canó. Hi ha coses que no canvien. El dia que Pedro Sánchez va rebaixar el llistó del confinament total després de Setmana Santa i es permetia el retorn a la feina d’alguns treballadors, s’anunciaven empreses de lloguer de cotxe. Alguna cosa hi devia tenir a veure que el govern aconsellés desplaçar-se amb vehicle particular i no pas amb transport públic. Igual que en les èpoques de Nadal, alguns aprofiten que la ciutadania s’estova i se li desperta l’esperit solidari. Les ONG han reaparegut en escena per recordar la tasca que estan fent els seus metges i voluntaris en la lluita contra el coronavirus.

Però els que de veritat ho estant donant tot per tocar la fibra sensible són les marques de cervesa. Han convertit els seus anuncis en relats de xantatge emocional per homenatjar els bars. Potencien la nostàlgia dels tiradors de barril apel·lant a la primera cervesa que ens beurem quan tot passi. El gran misteri ara és saber si el famós espot d’Estrella Damm que cada any ens anuncia l’arribada de l’estiu ens ensenyarà els meravellosos paisatges de la Costa Brava o tindrà compassió de tots nosaltres i ens muntarà una historieta d’amor amb el veí del balcó del davant.