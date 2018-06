De professió, concursant de 'reality'

L’edició de 'Supervivientes' que es va acabar dijous ha sigut de les més exitoses. A Catalunya ha tingut una mitjana superior als 300.000 espectadors i, tot i que no ha sigut mai líder i el 'Joc de cartes' l’ha noquejat sempre, el 'reality' ha entrat sempre en el rànquing dels deu programes més vistos del dia. La final va arribar als 459.000 espectadors amb un 27,1% de quota. Veure presumptes famosos de baixa estofa passant gana i discutint-se en una illa d’Hondures funciona.

A nivell estatal l’èxit ha sigut rotund. La quota de pantalla ha sigut la millor de la seva història. Telecinco ho ha aprofitat, fent les modificacions de la graella a conveniència per esgarrapar el màxim d’espectadors i allargassant el xou. Era tan previsible que la final arrasaria que la competència s’ha vist obligada a canviar la seva programació: Antena 3 no va emetre el capítol setmanal de 'La catedral del mar' per no perjudicar les seves pròpies xifres d’audiència.

Dijous a la nit, Jorge Javier Vázquez creava suspens amb els dos finalistes a cada costat. Va allargar el moment de cridar el nom del guanyador fins que es va esgargamellar: “ ¡Sofía!” La noia saltava d’emoció i s’abraçava esbojarrada al ramat d’exconcursants que la preferien a ella. Lara Álvarez li lliurava el premi: un xec de cartró enorme de 200.000 euros que, com a mínim durant un temps, li canviaran la vida.

Sofía, de 21 anys, va guanyar 'Gran Hermano 16', es va convertir en ‘tronista’ i ara ha guanyat 'Supervivientes'

La noia té només 21 anys, és de Pamplona i filla d’una conductora d’autobusos. Com a activitat professional destaquen que “saca tiempo para estudiar psicología”. Però on té un bon currículum és en la seva experiència televisiva. Va ser la guanyadora de 'Gran Hermano 16', després es va convertir en ‘tronista’ de 'Mujeres y hombres y viceversa' i ara ha guanyat 'Supervivientes'. La concursant viu la vida en directe. Tampoc és estrany tenint en compte que ha crescut amb el 'reality' com una cosa quotidiana. Ha format part de la seva nutrició mediàtica més essencial des de la seva infància. Quan van aparèixer 'Gran Hermano' i 'Supervivientes' a la pantalla ella només tenia quatre anys. Ha integrat i normalitzat la vida davant de les càmeres com una opció més del mercat laboral. Tot i que asseguren que té un coeficient intel·lectual superior a la mitjana, no cal ser gaire llest per veure que a la tele s’hi pot guanyar la vida millor que la gent de la seva generació.

La Sofía forma part d’aquells individus construïts en el 'reality': es desenvolupen hàbilment en un context televisiu que no és veritat sinó que només té aparença de realitat. L’espectador accepta els codis per creure’s que allò és real tot i que només és una construcció mediàtica basada en l’emocionalitat extrema. Són persones que s’han adaptat amb una naturalitat fascinant (i preocupant) al tipus de narrativa, agressivitat i competitivitat que exigeix aquest gènere. Les persones que integrin tan bé aquesta doble vida, que fusionin la realitat íntima i la mediàtica amb tanta facilitat, no tens clar si, per més xecs que guanyin, a la llarga estaran condemnades a l’èxit o al fracàs.