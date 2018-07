La Sexta treu partit a la Fundación Franco

El portaveu de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso García, és un home molt disposat a aparèixer als mitjans de comunicació per pregonar les excel·lències polítiques del dictador. Forma part del seu càrrec. El que resulta inquietant, però, és l’afició de La Sexta a donar-li veu i, sobretot, a discutir-s’hi en directe.

L’agost del 2017, a 'Al rojo vivo', Cristina Pardo el va entrevistar amb motiu de les visites guiades al Pazo de Meirás i van acabar discutint sobre els afusellaments durant la dictadura. En directe, Alonso García primer els va negar i després els va justificar com a estratègia de defensa.

Tres mesos més tard, el novembre del 2017, La Sexta el tornava a convidar al 'Más vale tarde', on la presentadora, Mamen Mendizábal, també s’hi va discutir. Volien preguntar-li l’opinió sobre la proposta d’il·legalitzar la Fundación. Tot i que era imaginable el parer del portaveu, l’home va defensar les barbaritats de la dictadura com a bones decisions d’un gran estadista. Va reivindicar que s’hauria d’explicar a tots els nens que si tenien aigua a casa seva era gràcies als pantans que havia fet construir Franco. La presentadora va discutir-li els arguments i es va garantir el circ televisiu.

No fa ni dos mesos, el 13 de maig passat, es va repetir l’estratègia televisiva. A 'La Sexta noche' van connectar amb el portaveu de la Fundación Francisco Franco per consultar-li què opinava sobre la possible revocació del títol nobiliari a la família Franco, com si ens hagués de sorprendre la seva resposta. El tema va acabar sent secundari perquè el que va transcendir va ser una discussió entre el presentador, Iñaki López, i el defensor de Franco, alliçonant-se l'un a l’altre sobre la història d’Espanya. Alonso va dir una pila de barbaritats i va insultar Elisa Beni, una de les tertulianes. El xou era el pim-pam-pum d’uns contra els altres. Iñaki López li va dir en diverses ocasions allò d'“Esto no se lo permito en este programa”, però no va servir de gran cosa. Aquest diumenge Jaime Alonso, el portaveu de la Fundación Francisco Franco, tornava a reaparèixer al mateix programa assegut en una cadira del plató com un tertulià més. Allà es va tornar a discutir amb diversos col·laboradors d’una manera agra, enaltint el dictador i comentant l’actualitat política.

La necessitat que té La Sexta de donar veu amb tanta insistència a una fundació que en qualsevol altre país seria il·legal és penosa i hipòcrita. Per fer gala del seu progressisme editorial utilitzen un home que justifica afusellaments i lloa la tasca política d’un dictador. I això és d’una baixesa mediàtica flagrant. Treure rèdit televisiu a costa de normalitzar i donar veu a la Fundación Francisco Franco i fer espectacle amb un feixista no sembla un motiu per sentir-se periodísticament orgullós.