Teatre del bo a 'Espejo público'

Hi ha dies que el nivell d’esperpent del magazín matinal d’Antena 3 es converteix en una comèdia difícil de creure. Dijous al matí, a 'Espejo público', abordaven un cas que van batejar com ‘La llamada del crimen’. Feien difusió d’un enregistrament d’una veu misteriosa que podria tenir informació o implicació en un assassinat comès l’any passat. El programa assegurava que havien identificat la cabina de telèfon des d’on s’havia fet la trucada i connectaven amb una reportera que s’havia desplaçat fins allà. En un lloc força inhòspit, Susanna Griso li preguntava a la reportera si algú de la zona podia reconèixer la veu. Aleshores la reportera feia com si interceptés dos vianants a l’atzar. Era inevitable pensar que aquells testimonis estaven instruïts per intervenir, perquè tant l’home com la dona van obsequiar-nos amb una escena de teatre amateur que feia molt riure. Quan la reportera fa un pas per fingir que aturarà al primer que passi, el senyor es fa el sorprès i desenvolupa un paper sol·lícit molt fals. L’avidesa de participar i de complir amb el paper encarregat el van dotar d’una intensitat interpretativa molt sospitosa. Fins al punt que el senyor, fent-se el Sherlock Holmes, va demanar que li tornessin a posar la gravació per tornar-ho a escoltar. Després s’obria el pla i descobríem una dona d’esquena, davant d’un pas de vianants. Però tot i que no passava cap cotxe, la dona estava immòbil, com si no gosés travessar el carrer, com si esperés alguna cosa. Efectivament, esperava la reportera. Ella li feia la pregunta i tornàvem al teatret: la dona es feia la sorpresa, afirmava que sí, que i tant, que tothom parlava d’aquell enregistrament i, una mica precipitada per acabar amb el teatre, de seguida deia que no la identificava sense ni escoltar. Altre cop aquella exageració de la conducta, pròpia dels actors més innocents, interpretant-se a ells mateixos en el paper de vianants perspicaços i amables.

‘La llamada del crimen’ no va ser l’última funció teatral. A continuació, el programa es va desplaçar fins a l’institut de Sant Andreu de la Barca, on el president Quim Torra anava de visita. És l’institut acusat de menysprear els fills de guàrdies civils després de l’1-O. L’assetjament mediàtic que ha patit el centre s’ha convertit en un esperpent, on els reporters ja coneixen determinades mares que s’han convertit en estrelles locals de televisió. Una d’elles, que repetia que volia treure el seu fill de l’institut mentre Torra fos a dins, argumentava que estava en contra que es barregés política i educació. Per això el seu altre fill, major d’edat i alumne del mateix institut, era al seu costat amb la bandera espanyola i la samarreta de la selecció. Aquests pares tan sol·lícits amb els reporters d’'Espejo público' ja es preocupen solets de les seves interpretacions, muntant uns melodrames davant les càmeres a les portes de l’escola dels seus fills que només falta que Susanna Griso els doni un Goya.