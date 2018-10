El monòleg de Dolors Montserrat fa patir

LA DIPUTADA del PP Dolors Montserrat -víctima de l’estil de comunicació política de Rivera i Casado- va fer patir aquest dimecres a la sessió del control al govern de Pedro Sánchez. És l’estil torrencial que han copiat del model nord-americà i que inclou parlar molt ràpidament (per impressionar amb la seguretat argumentativa), retreure moltes coses alhora (per demostrar que l’adversari és una catàstrofe), lligar-ho de manera creativa (per fer-se escoltar) i dir-ho de memòria (per no anar amb papers) perquè sembli que ets un gran orador. Ara ja no es tracta tant de fer el tall de veu com de fer el vídeo de dos minuts màxim perquè circuli. I ja ho crec que va circular el de dimecres. A Montserrat li va fallar la memòria i se li van desquadrar els acudits, però no parava de parlar encara que fos per dir frases del tipus “Tenen a les prostitutes desconcertades”. El final va ser “Coordini la Moncloa, Waterloo, la datxa de Galapagar i l’Herriko Taberna”. En resum, un ridícul.