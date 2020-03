21/3: No ens podem queixar

No és una anècdota: la Guàrdia Civil ha denunciat una persona a Manresa per parlar-los català. I sobretot, quan s’ha queixat i ha demanat que li ensenyessin la denúncia, li han dit que no en tenien cap obligació, perquè estem en estat d’alarma. Per als representants de l’Estat, l’alarma vol dir suspendre el dret dels ciutadans a queixar-se. Decretar l’estat d’alarma significa, per tant, deixar clar qui mana, donar a qui mana totes les atribucions sense necessitat de donar explicacions a ningú i negar a la gent la possibilitat de queixa. És el guàrdia civil de Manresa i és la ministra de Defensa, que es dedica a insultar el president Torra perquè ha tingut la gosadia de queixar-se sobre la gestió del govern espanyol en unes declaracions a la BBC. En estat d’alarma, no ens podem queixar. No és que no tinguem motius de queixa, és que no tenim dret a queixar-nos. Una persona tan vinculada a Manresa com sant Ignasi de Loiola va dir que “en una ciudadela asediada, toda disidencia es traición”. Sant Ignasi era un militar que va fundar un orde religiós amb principis d’inspiració militar. L’estat d’alarma, un estat de setge, en aquesta concepció militar, potser no és gaire útil contra el virus, però és eficacíssim contra la dissidència.