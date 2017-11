5/11: Bèlgica

ARA LA PILOTA ÉS A BÈLGICA. I no tan sols la sort del president Puigdemont. També l’evolució de la qüestió catalana, la qüestió espanyola i la qüestió europea. Fins ara, Europa s’ho mirava des de la platea, amb una aparent indiferència que es traduïa en un aval passiu al govern de Rajoy (tot i que alguns, com el berlusconià Tajani, l’aplaudien com uns hooligans des de la platea). Ara Europa és l’escenari. I a l’escenari has d’actuar. El president ha tingut l’habilitat de situar el gruix del problema en una ciutat central, visible i sensible. Què farà la justícia belga? Qualsevol acceptació automàtica de l’ordre espanyola -amb la policia belga detenint-lo i enviant-lo immediatament a Espanya- situaria Europa com a còmplice. Perquè saben el que l’espera a Madrid, no és una hipòtesi: arbitrarietat, indefensió, vexacions, interlocutòries delirants (la jutge atribueix risc de fuga a unes persones que han tornat expressament per anar a declarar!). Qualsevol negativa o endarreriment posarà en qüestió Rajoy i la justícia espanyola. No hi ha escapatòria, per a la justícia belga: ha d’actuar en una o altra direcció. I faci el que faci està decidint sobre coses transcendents. La llibertat d’una persona triada a les urnes. La idea mateixa d’Europa.