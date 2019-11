10/11: Va de sumar

DE QUÈ VAN AQUESTES eleccions per al votant catalanista? No van sobre la governació d’Espanya: aquest vot catalanista no el volen ni regalat per construir o per evitar cap de les majories de govern que es poden fer a Espanya a partir de demà. No van tampoc d’establir la correlació interna de forces dins del catalanisme (tot i que entenc que això apassioni els capitans de tots els partits i de totes les faccions): això era més central en les municipals i ho serà del tot quan n’hi hagi de catalanes. Aquestes eleccions van de sumar. De veure quants vots i quants escons se sumen. Quants se’n sumen per expressar el rebuig a la sentència i l’exigència d’una amnistia. Quants se’n sumen per dir que la reivindicació del poder de decidir el propi futur ni recula ni s’arronsa. Quants per rebutjar la retallada de drets i de llibertats que moltes persones constaten. Quants se’n sumen per visualitzar que estem davant d’un conflicte polític, que troba per tant en les urnes la seva millor manera d’expressar-se. Tot això perquè algú, a Catalunya, a Espanya, a Europa i al món faci les sumes i en tregui conclusions. Amb l’esperança, potser ingènua, que hi hagi prou demòcrates a Catalunya, a Espanya, a Europa i al món, a qui això els importi.