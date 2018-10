29/10: Governar per a tothom

ELS PARTITS espanyolistes del Parlament han recuperat la cançó de l’enfadós que diu que el govern català no governa per a tothom, sinó només per als independentistes. De fet, és costum d’aquests partits fer servir aquest eslògan contra qualsevol govern que no sigui el seu. Certament, tot govern té l’obligació de governar pel bé comú. Però un govern democràtic té la potestat i el deure de governar per a tothom des de la seva pròpia concepció del bé comú, les seves conviccions i el programa que li han avalat les urnes. Per a un sobiranista, que Catalunya pugui decidir el seu futur és bo per a tots els catalans, siguin o no independentistes. I se suposa que per a un unionista és bo per a tots els catalans haver-se de quedar a Espanya. Llavors, la definició de bé comú la marca la majoria del Parlament. Són les regles. Darrere d’aquesta cançó de l’enfadós -no governen per a tothom!- hi ha sovint una concepció populista i antipolítica que ve a dir que això de governar no ha de tenir res a veure amb les idees i les conviccions, és només una qüestió neutra de gestió. Que les conviccions (les dels altres, esclar) són inapropiades per a qui governa. Doncs llavors no caldria fer eleccions. N’hi hauria prou amb contractar una bona gestoria.