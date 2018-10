22/10: Hipoteques

No tinc ni idea de si és més just que paguin els impostos sobre les hipoteques els bancs o els usuaris. Ara, la seqüència d’aquesta última setmana al Suprem és un despropòsit i una nova càrrega de descrèdit i desconfiança al sistema judicial espanyol. Dijous se sap que el Suprem diu que ara uns impostos que es feien pagar als que rebien les hipoteques els haurien de pagar els bancs (segur que en el futur, també amb algun efecte retroactiu). Hi ha un terratrèmol als mercats pels perjudicis que provoca als bancs. L’endemà, el Suprem diu que s’ha de remirar la seva sentència, perquè és un canvi total de criteri i té “una enorme repercussió econòmica i social”. ¿Se n’ha adonat de sobte, d’aquesta repercussió? ¿No l’havia previst en dictar la sentència? ¿Li ha entrat vertigen, al Suprem, davant dels efectes del que ha decidit? ¿L’hi ha fet entrar algú? ¿Un tribunal ha de mirar només per allò que és just o ha de preveure els efectes econòmics del que decideix? Vist des de fora sembla que un dia un tribunal decideix el que li sembla just i l’endemà s’ho repensa perquè perjudica massa els bancs. O es va equivocar un dia o es va equivocar l’endemà. I acaba semblant que, en aquest cas, protegir els bancs està per damunt de protegir la justícia.