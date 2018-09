El partit que uneix enemics

El serial sobre el partit de Miami és magnífic. Dos clubs considerats portaveus de l’independentisme -més pels aficionats que pels directius- treballen units amb Javier Tebas, l’enemic de l’independentisme, per poder jugar a Miami. I qui s’oposa al partit? Doncs el govern d’Espanya, juntament amb la Federació Espanyola. Una aliança normal, aquesta. Ara, que siguin Rubiales i Pedro Sánchez els que puguin salvar els aficionats més romàntics no deixa de ser curiós. En una banda del duel pots trobar-hi la major part dels aficionats dels clubs, units amb Luis Rubiales i el president del govern. A l’altra, Bartomeu, que dona suport al dret a decidir, amb Tebas. En el fons, la lluita per aquest partit no té gaire a veure amb la política. Té a veure amb qui controla els diners del futbol i qui en guanya més. I un cop es decideixi qui mana, ja pensaran en les banderes.