La picaresca de Foment amb el Port de Barcelona

El finançament públic ha sigut sempre un dels cavalls de batalla entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol des de la creació de l’estat de les autonomies. A l’infrafinançament que, xifres contrastades en mà, sempre ha adduït el Govern per expressar que se sent maltractat sistemàticament, hi ha oposat l’Estat l’argument contrari, tan poc sostenible amb la calculadora com efectiu en l’escenari de la declaració pública i l’alimentació dels greuges entre comunitats autònomes. El govern espanyol actua barroerament amb les promeses i amb pressupostos que no s’acaben executant.

La situació encara és més delicada des que va començar el denominat Procés. Ara fa poc més d’un any i de camí cap al referèndum, Mariano Rajoy va anunciar una pluja d’inversions per 4.200 milions que, en realitat, sortia de sumar les inversions previstes a quatre anys en una sola xifra, esclar, més impactant. Però els pressupostos presentats per Montoro poc després ja no respectaven aquesta pluja, sinó que preveien una xifra més baixa i ajornaven a la negociació dels tres anys posteriors que es pogués arribar a aquesta xifra.

El govern del PP utilitza altres tipus d’argúcies comptables, com la que expliquem avui a la secció d’Economia. Consisteix a aprofitar-se de l’autonomia financera d’un organisme com el Port de Barcelona per xuclar-li les inversions que preveu i fer-les passar com a pròpies del ministeri de Foment.

Després de presentar els pressupostos de l’Estat per al 2018, tant Foment en un comunicat com el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, en roda de premsa, van indicar i refermar que “l’Autoritat Portuària de Barcelona rebrà una inversió total de 109 milions d’euros”. És una xifra que suposa un 9% dels 1.244 milions que Foment té previst invertir a Catalunya el 2018, que permeten al ministre De la Serna assegurar que Catalunya serà la comunitat autònoma que rebrà més diners aquest any.

La realitat, però, és que aquests 109 milions d’euros, cèntim per cèntim, es corresponen als 109 milions que va anunciar el Port de Barcelona al gener com a inversions pròpies i que inclou en el seu pressupost per al 2018 a partir de la pròpia generació de caixa i de la seva capacitat d’endeutament. Així ho confirmen fonts de l’Autoritat Portuària de Barcelona, que afegeixen que el govern espanyol “sempre intenta colar” la xifra d’inversió que fa el Port com a procedent de les arques de l’Estat.

No es tracta d’una discussió comptable amb dues versions defensables. De fet, un organisme tan poc sospitós d’escombrar a favor del Port de Barcelona i en contra del govern estatal com Ports de l’Estat parla de les inversions de les diverses autoritats portuàries, en el seu pla d’inversions per al període 2014-2018, distingint-les perfectament de les inversions que pugui fer aquest organisme, que integra el grup Foment juntament amb Adif, Renfe i Aena. Els malabarismes comptables només ajuden a fer créixer la desconfiança.