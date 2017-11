Si no hi ha sorpreses d’última hora i no hi ha llista única sobiranista, tot apunta que ERC guanyarà les eleccions i haurà de formar govern. La gran pregunta és: amb qui? D’això se’n deriva una altra pregunta: per a què?

Els sondejos atorguen uns 45-46 diputats a ERC. En calen 22-23 més per tenir majoria absoluta. Una possibilitat és prescindir del PDECat (excepte en temes programàtics concrets: empresonaments, embargaments, etc.) i formar un govern d’esquerres al costat de Catalunya en Comú i els vots de la CUP.

El problema és que encara els faltarien entre 4 i 6 diputats. Haurà de tenir el suport, o l’abstenció, del PDECat. O bé del PSC, cosa que veig difícil després del suport del PSOE al 155.

Hi ha també la possibilitat de repetir l’aliança de l’última legislatura, un govern d’ERC i el PDECat que compti amb el suport de la CUP, sense entrar al Govern. És a dir, el mateix que teníem però amb un president d’ERC. Però ho veig molt complicat. Es va arribar al final de la legislatura, als dies previs al fatídic divendres de la DUI i del 155, amb moltes diferències internes.

Puc equivocar-me, però la meva aposta és que tindrem un president d’ERC i un Govern d’esquerres (ERC i comuns) sense la presència del PDECat ni la CUP, però amb les seves abstencions o el seu suport explícit a la investidura.

Serà una legislatura de transició, en què ERC, que ha actuat amb gran intel·ligència derrotant durant el Procés el PDECat, el seu etern adversari, mirarà d’eixamplar la majoria de l’independentisme des de les polítiques socials, mirant de demostrar que les esquerres són el motor del veritable suport a una república.

Quin serà el paper de PDECat? S’ha de veure, però si tot es produeix com estic dient, entrarà en una fase molt, molt complicada com a partit.

Em puc equivocar, però per aquí va la cosa.