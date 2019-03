A quarts de la Champions, en un gran any

LUIS ENRIQUE LI VA explicar l’altre dia a Ricard Torquemada que veure Messi als entrenaments era com veure Matrix : mentre tot es para al seu voltant, ell fa el que vol el doble de ràpid. D’aquestes jugades, ahir a la nit, en vam veure un munt. Tenien raó els que no es van deixar espantar per les eliminacions del Madrid, el PSG i l’Atlètic, i van mantenir la lògica contra la por: el Barça era un equip superior a l’Olympique i en va tenir prou amb mitja hora per demostrar-ho. Contemplar Messi baixant a defensar o transformant el penal que obria la nit amb un xut a l’estil Panenka convidava a mirar-se el partit amb placidesa. I així va ser, entrant fins a la cuina, que Coutinho va marcar un dels gols més fàcils de la seva vida. L’Olympique només va tenir 20 minuts de protagonisme amb el 2-1. El Barça ja és a quarts de la Champions. I ara ve l’hora de la veritat.