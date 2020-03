La Cambra dels Comuns va de cacera (1995)

Tots els països tenen alguna estampa típica que els identifica. Acostumen a ésser afalagadores, però tant Espanya com Anglaterra tenen la desgràcia de veure’s identificades amb dues imatges molt poc favorables. Espanya per les seves curses de braus, i Anglaterra per la no menys espectacular caça de la guineu. [...] De les curses de braus al nostre país, se n’ha parlat molt, i per si fos poc fins i tot avui en dia el nostre paisatge es veu embrutat per la silueta negra i amenaçadora del toro que ara no s’atreveix a donar el nom. Desgraciadament hi ha molts interessos creats i costarà molt abolir-ho. Però pel que fa a Anglaterra, la Cambra dels Comuns acaba de donar el primer pas que conduirà a curt termini a abolir la caça de la guineu, la llebre i el cérvol, de la manera cruel en què ara es practica. Els aficionats a aquesta mena de caça, que molts consideren cruel, la defensen dient que el seu objectiu és, no tant matar la guineu com aprofitar l’oportunitat de fer-ho, per gaudir de la natura i muntar a cavall per camps i boscos. Generalment han de recórrer molts quilòmetres per localitzar-lo, i és aleshores quan de fet comença la caça. Aquesta es fa evident pel bordar dels gossos i perquè el hutsman fa sonar el corn de caça i llança els cavalls al galop, darrere dels excitats gossos sota el crit de Tally-ho!. Aquesta expressió procedent de l’àrab Tala-ha! significa “endavant!” i fou introduïda a Anglaterra pels croats de Ricard Cor de Lleó al seu retorn de Síria. La part més desagradable de la cacera és quan els gossos descobreixen el niu de la guineu i destrossen a queixalades les seves cries, espectacle que procuren estalviar-se la majoria dels que han participat en la cacera. Fa uns dies els prestigiós diari The Guardian demanava la seva abolició dient: “Hem prohibit pràctiques com l’esclavitud, la prostitució infantil, la circumcisió femenina o el duel d’óssos, que en altres temps semblaven part de l’existència humana. És hora d’afegir a aquesta llista la caça de la guineu.” Ara, en una votació a la Cambra dels Comuns, aquesta s’ha mostrat altament favorable a l’abolició de tots els esports cruels, i no deixa de ser simptomàtic que si bé els laboristes sempre han estat contraris a aquesta mena de caça, per la imatge classista que hi va associada, cada dia son més els conservadors, sobretot els de les noves generacions, que també es mostren contraris a aquestes pràctiques. [...] Ara li tocarà a la Cambra dels Lords aprovar o rebutjar aquest projecte de llei. Tot i el fet de comptar amb una majoria conservadora -que no veu amb molt bons ulls l’abolició d’una antiga tradició- és més que probable que suggereixi la introducció d’una llei que, sense vulnerar els drets de l’individu, tan valorat pels anglesos, estableixi uns principis que respectin el sentir de la gran majoria del país.