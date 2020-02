26/2: 'Charnego'

Cada dia passo per davant d’un camp de futbol sala en un barri de Terrassa que està patrocinat pel terrassenc que va ser jugador del Barça Xavi Hernández. A la tanca hi ha un cartell, en català, on es fa constar aquest patrocini, amb el nom del jugador en lletres grosses. Avui he vist que sobre el nom d’en Xavi algú hi havia pintat una creu gammada i la paraula charnego. Em sembla obvi que és una pintada de l’extrema dreta espanyolista. I no pas per fer creure –falsa bandera– que és una pintada nazi dels catalanistes que acusen algú de xarnego com a forma d'exclusió racista. Si fos això, charnego estaria escrit en català. Suposo que l’extrema dreta espanyolista el que vol és insultar un exjugador del Barça que es diu Hernández i que té posicions molt identificades amb el catalanisme. I li diuen charnego per insultar-lo. Perquè per a ells charnego vol dir traïdor a les seves suposades arrels. Resultaria que la paraula xarnego ha tingut una mena de canvi semàntic, de significat: ha passat a designar aquells fills o nets d’immigrants que s’han identificat amb el catalanisme, des de Paco Candel fins ara. Per als autors de la pintada, la barreja, la síntesi que la paraula xarnego implica, són una traïció. Perquè ells no són xarnegos. Són espanyols.