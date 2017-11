3/11: Crear tensió

HI HA SECTORS rellevants de l’unionisme que creuen que haver convocat eleccions catalanes per al desembre és un greu error de Rajoy, espontani, induït o forçat: donen a l’independentisme la possibilitat d’acreditar davant del món una majoria social. Sembla una paradoxa: amb la ultradreta al carrer i amb el govern català a la presó o a l’exili, són els independentistes els qui afirmen, malgrat tot, la seva voluntat d’anar a eleccions, mentre que una part de l’unionisme preferiria que no n’hi hagués, tot i que les condicions anòmales en què es convoquen són clarament desfavorables a l’independentisme, que hi haurà d’acudir amb una mà lligada a l’esquena. No és estrany que els sectors que no volen eleccions tibin brutalment la corda, pels mecanismes que tinguin a mà (inclosa la tensió al carrer i les aberracions jurídiques escandaloses als tribunals), perquè o s’arribi a les eleccions en un marc que els garanteixi la victòria o hi hagi una excusa per desconvocar-les, dient que no es poden celebrar en el clima de tensió que ells mateixos haurien provocat, i tornar al pla original d’una suspensió de l’autonomia sense calendari. Certament, seria un altre escàndol. Però a aquestes altures tenen més por a la derrota que a l’escàndol.