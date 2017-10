31/10: El Desfile de la Victoria

LA GENT surt al carrer per manifestar-se quan es vol queixar (i exigir) o quan vol celebrar. A quin dels dos gèneres pertanyia la manifestació unionista de diumenge? Suposo, i espero, que per a la gran majoria dels qui hi participaven pertanyia a la categoria de la celebració, perquè estan convençuts que amb el 155 ja han guanyat. Per tant, el format majoritari era el del Desfile de la Victoria, exhibint les pròpies forces (també les d’ordre públic). Només per a una minoria, suposo i espero, la manifestació era per queixar-se i exigir: els qui creuen que la suspensió de l’autonomia i la persecució de l’independentisme haurien de ser encara més contundents. I suposo que els qui van dedicar-se a insultar i agredir periodistes, policies i ciutadans de carrer -amb una condemna massa tèbia de tots els altres- pertanyien a aquesta minoria. Diria que, com a celebració, és prematura. Això sí, els dono la raó en una cosa substancial: no es pot construir la independència sense escoltar el trenta per cent de catalans que hi estan en contra. Però també els demano que s’apuntin una cosa no menys substancial: no es pot construir la dependència de Catalunya negant i perseguint el quaranta-cinc per cent, pel cap baix, que hi està en contra.