25/10: El virrei

AUTOGOVERN és poder-te governar tu mateix. Democràcia és poder triar lliurement els teus governants. Si s’aplica l’article 155 com s’ha anunciat, la setmana vinent Catalunya estarà governada des de Madrid, on es concentrarà tota decisió política. Per tant, no hi haurà autogovern. I les persones que governaran Catalunya no hauran estat triades lliurement pels ciutadans. Per tant, tampoc no hi haurà democràcia. Al contrari, les persones triades pels ciutadans seran destituïdes del Govern, sense preguntar-ho als qui els van triar. I al seu lloc hi haurà una mena de virrei que no haurà estat triat pels catalans i que representa posicions absolutament minoritàries al Parlament. Ens diuen que això és legal. Se’m fa difícil entendre-ho. Els virreis és una excel·lent novel·la de Federico De Roberto: la història d’una família aristocràtica espanyola a Sicília. És la crònica d’una decadència, no pas el retrat d’una democràcia. Els virreis són una institució colonial, incompatible amb l’autogovern i la democràcia. Ens diuen que el 155 no liquida l’autogovern ni la democràcia. En una democràcia no hi ha presos polítics. En un sistema d’autogovern democràtic no hi ha virreis. Aquí tindrem presos polítics i virrei. És fàcil imaginar què no tindrem.