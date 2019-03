6/3: Els vídeos!

Sorprèn i inquieta que el jutge Marchena hagi vetat la projecció de vídeos en les declaracions dels testimonis en el judici del Procés. Alguns vídeos podrien ajudar molt a entendre què diu i què vol dir el seu testimoni. Per exemple, passar el vídeo dels càntics a l’interior d’un autocar de la policia ajudaria a entendre què vol dir la paraula 'extern' que fa servir un testimoni quan diu que l’'¡A por ellos!' va ser un crit només de persones externes als cossos de seguretat. Veure els vídeos ajudaria a entendre la definició d’'incidents' que fa servir el testimoni que nega que hi hagués incidents en un determinat col·legi –del qual existeixen imatges– o a entendre quin és el concepte tècnic de càrrega policial, quan un testimoni diu que no hi va haver enlloc cap càrrega. Confrontats a les imatges, aquests testimonis ens explicarien millor quina és la seva interpretació dels fets, i la podríem contrastar amb els fets. Sense les imatges, un relat de part pot ser confós amb la veritat. Una interpretació exòtica i imaginativa d’alguns testimonis (obligats a dir la veritat) pot acabar substituint els fets. Anem a les imatges. Si ho fem per decidir si és o no és penal, com no ho hauríem de poder fer quan volen enviar persones vint anys a la presó?