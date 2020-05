27/5: L’engranatge

Quan va començar el procés sobiranista català, es va posar en marxa tot un engranatge amb l’objectiu de salvar Espanya. Per encàrrec o espontàniament, alguns jutges, comandaments policials, mitjans de comunicació i entitats pretesament civils creades ad hoc van començar a funcionar com un engranatge coordinat i eficaç: un presentava una querella, un altre feia un informe i una filtració, un altre obria un procediment... Quan senties els testimonis al judici del Procés, semblava que aquell engranatge funcionava tot sol, al marge –però no en contra– del govern, que de tota manera va agrair la seva feina i el va condecorar. Però quan existeix un engranatge ben greixat i que funciona –els líders independentistes són a la presó–, es pot plantejar altres objectius, si torna a creure que cal salvar Espanya. Diria que aquests dies el govern de Sánchez s’ha sentit amenaçat. I la destitució de Pérez de los Cobos seria la reacció d’un govern de coalició que ha tingut la sensació que podia ser ara l’objectiu de tot un engranatge de querelles, informes, filtracions i procediments judicials semblant al que va funcionar a Catalunya. La destitució seria un episodi, no el final, en la pugna entre aquest engranatge i l’intent de desactivar-lo per part del govern.