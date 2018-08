8/8: Escac al rei

Com en una partida d’escacs, totes les peces del bloc de la Transició, especialment la dreta espanyolista, han sortit a defensar la peça del rei, perquè noten que li estan fent escac. És la suma de moltes coses, de molts escàndols i erosions: el pare, la dona, els cunyats, la mateixa actitud del monarca actual... No és estany que els que han sortit a protegir-lo ho facin amb tot l'entusiasme: quan cau el rei, tots perden la partida. El problema és per a Pedro Sánchez. ¿S’ha d’afegir a aquesta defensa aferrissada i incondicional? Que s’ho pensi una estona. Quan el PSOE fa de PP, acaba guanyant el PP. Sánchez ha arribat al poder amb els vots crítics amb el règim de la Transició i, per tant, amb la monarquia o amb la seva pràctica. No va guanyar una moció de censura amb l'encàrrec de defensar, sinó amb el de reformar (com a mínim). Sánchez és molt hàbil per arribar als llocs, però no gaire per gestionar les posicions on ha arribat. Si passa a ser una peça més de la defensa del rei, sense qüestionar res, s’arrisca molt. Li poden fallar les bases i el pot arrossegar la fallida del sistema. De moment, el que està fent no cola: inventar-se un rei comprensiu i dialogant que no existeix, per així poder-lo defensar sense haver de passar tanta vergonya.