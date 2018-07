3/7: Exiliar-se

Quan Casado convida els independentistes catalans a exiliar-se, s’està posant al costat fosc de la història d’Europa. Els pitjors episodis de la història europea s’han produït quan, en nom de la unitat, s’ha convidat les minories ideològiques, religioses, lingüístiques o ètniques a exiliar-se. O et converteixes –o deixes de ser el que ets i esdevens un de nosaltres– o ja te’n pots anar. Va passar als inicis de l'edat moderna amb jueus i moriscos. Ha passat a tot Europa, lamentablement, un munt de vegades. Per contra, els bons moments de la història europea són aquells en què s’ha respectat, en llibertat, els drets de les minories, tot acceptant el criteri de les majories. Per a Pablo Casado, els independentistes catalans són una minoria ideològica a Espanya. Encara que puguin ser la majoria a Catalunya. Des de la seva concepció, Casado no ha tingut vergonya de fer la frase que enllaça amb les pitjor tradicions europees. Des de la vocació de totalitat, d’uniformitat, convidar a marxar els que et sobren. Assenyalar-los la porta de sortida, perquè tot allò que resti dins sigui el que s’ha de ser. Avui, a Europa, aquesta és una frase d’extrema dreta, fora del marc de la democràcia. I què deu ser aquell qui diu frases d’extrema dreta?