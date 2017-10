1/11: Fins que guanyin

LI HAN PREGUNTAT al vicepresident del Senat espanyol què passaria si els independentistes tornessin a guanyar les eleccions del desembre. Doncs que tornaríem a aplicar el 155, ha respost. És la més sincera explicació de l’estratègia unionista respecte a Catalunya: anar convocant eleccions fins que les guanyin. Si les tornen a guanyar els independentistes, no valen. Només valdran quan les guanyin ells. L’estratègia té una pega teòrica: quan fas eleccions seguides amb el mateix cos electoral, els resultats tendeixen a repetir-se. Però tenen la solució: canviar les regles del joc. Si canvies les regles, si compliques la vida als teus adversaris, si tens gent a la presó, si escanyes les institucions d’autogovern, potser aconseguiràs modificar els resultats. Aquest era l’interès de Rajoy: mig any prorrogable de 155 i després convocar eleccions sota el seu control, per tenir temps de canviar les regles. Al final, alguna pressió discreta li va fer escurçar el termini. Ja no és tan fàcil. Ara els resultats poden ser iguals o pitjors per a ells. Llavors es tracta de no acceptar-los, de tornar a començar, eternament, fins que guanyin. Perquè la clau no és fer eleccions. La clau és que siguin lliures i que se n’acceptin els resultats.