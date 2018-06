29/6: El fracàs de l’AVE

El Tribunal de Comptes Europeu acaba de publicar un informe contundent contra la concepció de l’alta velocitat a Espanya. Diu que l’AVE és ineficient, caríssim, lent i que sovint s’ha fet sense una bona previsió de passatgers i sense cap criteri econòmic. Afirma que, per contra, la construcció de línies d’alta velocitat s’ha fonamentat en consideracions polítiques. El retret és rellevant, perquè gairebé la meitat dels fons europeus per a l’alta velocitat han anat a parar a Espanya. Però no és sorprenent. Quan el PSOE de Felipe fa el primer tren d’alta velocitat entre Madrid i Sevilla o quan la ministra Magdalena Álvarez diu "Estamos cosiendo España con cables de acero", ja es veu que la intenció és política. L’AVE no es fa per transportar viatgers, sinó per reforçar la unitat d’Espanya i el paper de Madrid. Una part important dels nyaps i de les ineficiències pràctiques de l’estat espanyol neixen de la incapacitat de resoldre políticament la diversitat nacional i de la necessitat d’imaginar succedanis per cosir Espanya tal com ells la volen. Les polítiques hiperideològiques i nacionalistes dels governs (del PSOE i del PP) han dut a fer coses ineficients, perquè estaven pensades per a una altra cosa. I Europa se n’acaba adonant.