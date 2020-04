4/4: Gats i unicorns

Sento unes declaracions irades de l’alcaldessa de Sabadell dient que tant se val si li posen “tendes de campanya, panells, com si hi volen posar unicorns”, que el que ella vol és que l’exèrcit li faci un hospital de campanya. La frase m’ha recordat una cita d’un altre dirigent socialista, Felipe González, quan va dir fa molts anys, citant, es veu, un proverbi xinès: “Tant se val que sigui un gat blanc o un grat negre, el que cal és que caci ratolins”. Les dues frases s’assemblen, perquè totes dues són relativistes. Però venen a dir exactament el contrari. El jove Felipe González deia, llavors, que l’important no era la imatge (blanc o negre), sinó la utilitat: que caci. L’alcaldessa de Sabadell, en aquestes declaracions, queixant-se perquè la Generalitat troba poc útils les tendes de campanya instal·lades, ve a dir que l’important no és la utilitat –ja es veu que un panell i un unicorn no serveixen exactament per al mateix– sinó la imatge. ¿Potser la imatge de l’exèrcit espanyol fent alguna cosa a Sabadell? Dues formes de relativisme. Per a un, si hi ha utilitat, tant se val la imatge. Per a l’altre, si hi ha la imatge, la utilitat és secundària. I no podríem ser tots plegats una mica menys relativistes i dir que les dues coses importen?