3/4: Irresponsables

En aquest món, qui té el poder té la responsabilitat. La crisi del coronavirus ens està descobrint patologies polítiques i institucionals en la relació entre poder i responsabilitat. Els estats en general, i l'estat espanyol en particular, davant de la crisi van monopolitzar tot el poder, negant les competències dels altres tant per dalt (Unió Europea) com per baix (autonomies i municipis). De la mateixa manera que van acaparar tot el poder, ¿acumularan també tota la responsabilitat? En tinc dubtes. Sánchez és un especialista en centrifugar culpes, i ara estic convençut que començarà a repartir-les a tort i a dret. Tot el poder per a ell, totes les responsabilitats per als altres. De la mateixa manera, hi ha també altres administracions –penso en algun gran ajuntament- que, tot i tenir una certa quota de poder, tenen també tendència, i ara els torna a sortir, a espolsar-se les puces del damunt i centrifugar les responsabilitats en totes les direccions. Com si la seva principal tasca no fos fer el que poden sinó demanar i dir als altres el que haurien de fer. Com si ells només fossin representants i no fossin també governants. Però es veu que això de la responsabilitat pesa molt i, sempre que es pot, surt més a compte carregar-la als altres.