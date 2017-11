7/11: Manilles

DIU QUE QUAN un periodista espanyol va preguntar en roda de premsa si el president de la Generalitat estava o seria emmanillat diumenge per la policia belga, el portaveu de la fiscalia va fer una cara de perplexitat i estupor. Com si no entengués la pregunta. Va respondre que era una mesura reservada per a delinqüents perillosos. Va venir a dir: aquí no les fem, aquestes coses. Suposo que li devia haver arribat alguna notícia del dijous bananer que es va viure a Madrid la setmana passada. Aquesta cara de perplexitat prefigura la decisió del jutge belga, la mateixa tarda, que (acabi com acabi tot plegat) ja és una bufetada objectiva a Maza i a Lamela (i per tant a Rajoy). I que prefigura també el degoteig de declaracions crítiques amb l’actuació del govern i la justícia espanyols que van arribant d’Europa. Venen a dir el mateix, tots plegats: aquí no les fem, aquestes coses. Potser per realisme polític hem hagut de donar suport al govern d’un soci comunitari, però les coses que està fent aquest soci no es corresponen amb la nostra cultura política ni cívica. Aquí no emmanillem si no cal i no humiliem. El PP (González Pons) diu que ningú no pot donar lliçons de democràcia a Espanya. A Europa comença a haver-hi força gent que pensa que sí.