6/2: La millor idea d'Europa

En aquests temps del Brexit i de les derives autoritàries o les autarquies judicials en alguns estats de la Unió, o Europa és una idea o acabarà sent una carcassa. Una idea cultural i moral. Aquesta setmana ha mort George Steiner, que ha encarnat la millor versió d’Europa i a més ha posat sobre el paper una reflexió esplèndida sobre aquesta idea d’Europa (tot i que a mi em sembla una mica massa orientada cap al nord i poc atenta al sud). Òscar Intente va convertir en un apassionant monòleg sobre els escenaris aquest text imprescindible de Steiner. Ara m’ha sobtat el poc ressò de la mort del que em sembla un dels grans referents de la cultura del nostre temps. A veure si amb Steiner ens passarà com amb Zweig. Després de molt anys d’oblit, quan es van tornar a publicar les seves memòries – El món d’ahir– vam redescobrir de sobte que encarnava el millor de l’Europa que volíem i que els totalitarismes de mitjans del segle XX van trinxar dramàticament. Potser algun dia ens adonarem que en Steiner, en la seva erudició, en la capacitat de connectar coses, hi ha l’ànima que a estones li trobem a faltar a Europa. Perquè els qui estimem la democràcia i la llibertat tenim encara totes les esperances posades en la idea d’Europa de Steiner.