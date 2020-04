22/4: Minimitzar

Quan jo era jove, en temps de Franco, que la Guàrdia Civil perseguís els qui malparlaven del govern em semblava la cosa més natural del món. Potser per això, quan un alt comandament de la Guàrdia Civil, l’altre dia, va llegir amb tota la tranquil·litat del món i sense que semblés que se li escapava que la Guàrdia Civil treballa per "minimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi per part del govern" no em vaig sorprendre gaire. Però m’hauria d’haver sorprès: en un sistema democràtic això no s’hi val. I m’hauria d’haver sorprès encara més que ho digués amb aquella naturalitat. Què ha passat? Només se m’acuden tres hipòtesis. Una, que el govern actual hagi demanat a la Guàrdia Civil que faci una cosa que no toca fer. Dues, que la Guàrdia Civil, per inèrcia, hagi fet motu proprio allò que ja havia fet, tot i que ara no toqui. Tres, que un alt càrrec de la Guàrdia Civil hagi volgut dir públicament que estan fent una cosa que no els agrada ni els toca fer, però que el govern actual els demana. Sabent que seria el govern el qui rebria per aquest ús inadequat del cos armat. Si descartem la hipòtesi inversemblant del lapsus, hauríem de posar una creueta a una d’aquestes possibilitats. I francament, no sabria dir quina em sembla pitjor.