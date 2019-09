25/9: 'Minority report'

L’any 2002, Steven Spielberg va dirigir la pel·lícula 'Minority report', on una unitat de la policia –que es deia PreCrim– perseguia i castigava no pas els delictes que havien estat comesos, sinó aquells que ells creien que potser un dia o altre es cometrien. La pel·lícula plantejava la perversió jurídica i moral que comporta no jutjar fets que han passat, sinó suposades intencions, que algú atribueix a algú altre. Com passa tantes vegades, el que es planteja com una ficció científica acaba funcionant com una mena de profecia. Hem arribat a una situació en què hi ha persones que són detingudes i que es passen anys a la presó no pas per coses que han fet, sinó per coses que algú pensa –de vegades amb indicis ben febles– que volien fer en el futur. Estem envoltats de detencions preventives, escorcolls preventius, presons preventives (que, de vegades, com en el cas de Sandro Rosell, són el pròleg d’una absolució). A 'Minority report', aquella policia de les intencions es fonamenta –és una distopia futurista– en una sofisticada tecnologia, barrejada amb els poders d’uns mutants. I és un desastre absolut. Si el que figura que permet preveure les intencions és el prejudici ideològic i la utilitat política, el desastre esdevé ja monumental.