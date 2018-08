10/8: Neutralitat?

El cas dels insults d’un policia espanyol de servei a dos diputats d’Esquerra és conceptualment molt greu. Al costat de l’agressió d’un policia al periodista Jordi Borràs. L’unionisme ha posat molt èmfasi en la paraula 'neutralitat'. Exigeix la neutralitat dels espais públics, a base de buidar-los de tots els símbols polítics (excepte dels seus). És discutible: la neutralitat dels espais, en democràcia, s’obté més per suma que per resta, perquè tots hi puguin ser presents més que no pas per retirar-ne uns per la força. En tot cas, el que no és discutible és la neutralitat política dels aparells de l’Estat: policia, justícia, hisenda... Les converses enregistrades al ministre Fernández Díaz ja ens alertaven que no n’hi ha gaire, de neutralitat. I quan uns policies en actiu insulten uns diputats o peguen a un periodista per les seves idees, la neutralitat queda desmentida. Em diran que els aparells de l’estat no poden ser neutrals: han d’anar a favor de la llei. Però en aquests casos no hi ha una qüestió de llei, sinó d’idees. En democràcia, els aparells de l’estat són neutrals entre les idees. Quan no són neutrals, quan els fan servir per perseguir la dissidència (no la il·legalitat), quan són instruments de part, ja som fora de la democràcia.