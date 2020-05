13/5: No tot és gestió

Llegeixo que segons el CEO els qui se senten més catalans que espanyols creuen que el govern de la Generalitat està fent prou bé la gestió del coronavirus. Mentre que els qui se senten més espanyols que catalans pensen que ho està fent fatal. La dada em sembla interessant (més enllà de la qüestió de la pandèmia) perquè va en contra d’una visió de la política que –en caricatura– pinta les eleccions com la tria del millor gestor. La gestió per damunt de tot. Quan –també en caricatura– em sembla que va més aviat al revés: no és que siguin els nostres (i els votem) perquè creiem que gestionen bé. És que creiem que gestionen bé perquè són els nostres. El sentit de pertinença ideològic o nacional pesa més en la decisió de vot que l’anàlisi tècnica de la gestió. Perquè fins i tot l’anàlisi de la gestió està marcada per aquesta pertinença prèvia. En tot cas, si els nostres ho fan tan i tan malament, aquesta vegada no els votarem. Però tampoc no votarem als altres en nom de la gestió. Vol dir que la gestió és irrellevant en política? En absolut. Tot govern ha d’aspirar a gestionar el millor possible. Però per imperatiu moral. No com una inversió estratègica. Perquè en la decisió dels electors hi pesa la identificació tant o més que la gestió.