6/5: A l’oest, Portugal

Com és que mentre Portugal duia un miler de morts per coronavirus i aixecava l’estat d’alarma, Espanya estava entorn dels 24.000 i el volia prorrogar? Com que la hipòtesi que això tingui alguna cosa a veure amb l'eficàcia de les mesures adoptades pels governs a alguns els sembla inversemblant i malèvola, en busquen d'altres de molt més racionals. Per exemple, la ministra espanyola per a la Transició Ecològica diu que això passa perquè Portugal és més a l'oest que Espanya. I com que la pandèmia venia de l'est, ha trigat més a arribar-hi... Si ens ho prenguéssim seriosament, és interessant. Posem que Portugal ha resistit millor perquè Lisboa és sis-cents quilòmetres a l'oest de Madrid... Exactament els mateixos quilòmetres que és Madrid a l'oest de Barcelona. Sense parlar ja d’Itàlia o de Grècia... ¿Serveix també aquí el criteri est/oest per explicar la diferència de l’impacte del coronavirus? L’argument de la ministra és delirant, però no ingenu. Madrid és a la mateixa distància de Lisboa que de Barcelona... Però entre Madrid i Lisboa hi ha una frontera. Diuen que el virus no hi entén de territoris, només hi deu entendre de meridians. I de fronteres. (I si, només com a hipòtesi, les maneres de governar hi tinguessin alguna cosa a veure?)