21/12: Les preguntes

DEMÀ, NIT ELECTORAL, tindrem les respostes. Però des de la vigília electoral ja se saben les preguntes. I convé dir-les i ordenar-les ara, perquè si no l’endemà cadascú triarà la resposta que més li convé. Hi ha tres grups de preguntes, que respondran les urnes (encara que estiguin distorsionades per les anormalitats d’aquestes eleccions). Les políticament més substantives, les que donen el titular d’aquestes eleccions, tenen a veure amb la seva lògica plebiscitària: quin dels dos blocs guanya i amb quin percentatge. Si el bloc unionista aconsegueix capgirar la situació gràcies a la seva aposta total o si el bloc independentista aguanta o creix, malgrat tot. Això és el més important. El titular. Després venen les preguntes sobre quins partits queden davant dels altres, tant en el còmput general com dins de cada bloc. Interessants, però secundàries: serviran sobretot per a l’explotació mediàtica dels resultats. Subtítols. I finalment hi ha una pregunta menor, però amb una derivada rellevant: quins partits perden. Si perd el PP, que ha fet del 155 i de l’empresonament dels líders sobiranistes la seva bandera (jo crec que el monopoli no és seu, però l’han reclamat), en el referèndum sobre el 155 i els presos polítics haurà guanyat el no per golejada.