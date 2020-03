31/3: Prioritats

En la meva ignorància, no aconsegueixo entendre els que ens parlen d'un dilema entre la salut i l'economia, en la crisi del coronavirus. Els que ens diuen que, segons com, prioritzar els criteris de salut pot resultar perjudicial per a l'economia. A diferència de la crisi del 2008, sembla que la crisi econòmica d’ara (i la que ve) no neix d’unes dinàmiques estrictament econòmiques. Neix de l’impacte objectiu i subjectiu d’una epidèmia. És l’epidèmia i la por el que fa baixar l’activitat, la producció i el consum. Si la causa de la crisi econòmica és l’epidèmia, la prioritat més gran de l’economia és aturar-la. L’objectiu econòmic més urgent coincideix del tot amb la màxima prioritat des de la perspectiva de la salut. Tot el que es faci a favor d’això s’estarà fent també a favor de la recuperació econòmica, perquè no hi haurà recuperació mentre hi hagi expansió del coronavirus. Diuen que el govern Sánchez ha trigat tant a prendre mesures que semblaven clares des de la perspectiva de la salut perquè tenia por d’espatllar l’economia. No ho entenc. El que espatlla l’economia és el problema de salut. Després, per a la recuperació, es podran fer polítiques econòmiques bones o dolentes. Però ara la primera política econòmica és mirar per la salut.